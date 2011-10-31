Доработка сайта на Modx REvo

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка125 просмотров

сайт www.ugorya.pazzle.org

1. Доработать меню, которое появляется в левом сайдбаре на страницах готовых проектов. Нужно сделать так что меню раскрывалось до активного проекта (если мы например открыли проект Автомойка, меню должно раскрыться так Строительство – Автомойки – Автомойка )

2. Разработка контактной формы по типу 2lines.ru – Расчет цены

сайт www.ugorya.pazzle.org

сколько будет стоить?

MODX
14 лет назад
ultrbi4
38 лет
14 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров