Доработка сайта на modx revo

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрытнет заявок129 просмотров

Создать систему рассылки на сайте фондагат.рф

все email с подписки добавлять в базу рассылки, иметь возможность добавлять адреса в ручную.

шаблоны для рассылки - последние новости, произвольный текст.

тз https://docs.google.com/document/d/11dUpoxnCuj2bvghk8S6o24bJe0PbNeNALJSJurtK38I/edit?usp=sharing

MODX
9 лет назад
itbuddha
Максим 
42 года
10 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров