Здравствуйте! Необходимо настроить/поставить свой скрипт отправки данных формы на мыло. Сайт - до 10 страниц, без движка, голый html. От Вас - цена/сроки. Спасибо!
Доработка сайта на modx revo
Создать систему рассылки на сайте фондагат.рф
все email с подписки добавлять в базу рассылки, иметь возможность добавлять адреса в ручную.
шаблоны для рассылки - последние новости, произвольный текст.
тз https://docs.google.com/document/d/11dUpoxnCuj2bvghk8S6o24bJe0PbNeNALJSJurtK38I/edit?usp=sharing
Заявки фрилансеров
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