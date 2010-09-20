Доработка сайта на самописном движке

Веб-программированиеЗакрыт7 заявок255 просмотров
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Ищу опытного программиста. Для доработки сайта на самописном движке.

Только с опытом подобных работ.

13 лет назад
max917
43 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
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