Доработка сайта на самописном движке

Здравствуйте! Требуется разработка катлога на Битрикс редакции Стандарт. Подробное описание того что нужно указано во вложении. Пишите цену и срок. П.С. Графические элементы разрабатывать не нужно. Сделать данноый каталог нужно на демо сайте, ссылку ...
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Ищу опытного программиста. Для доработки сайта на самописном движке.
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