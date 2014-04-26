Доработка сайта на Shop-Script 5 (Ява-скрипты)

Нужно доработать интернет магазин, который использует Shop-Script 5 в качестве движка.

Осуществить несколько доработок на ява-скрипте, разместить на хостинге и привязать к домену.

В частности нужно до настроить механизм выгрузки из 1с информации о товарах, в том числе о наличии каждой позиции (в трех физически существующих магазинах) и ее размера (речь идет об обуви). Нужно что бы на сайте отображалась информация (на отдельной странице) о наличии товара в виде таблицы для данной позиции (по горизонтали список магазинов, по вертикали размеры обуви, на пересечении галочка что имеется в наличии в таком то магазине).

Для примера:

http://www.cityobuv.ru/sizes/?Ct=&aptik=424478&send=find

http://www.cityobuv.ru/catalog/muzhskaya_obuv/botinki/brand-fascino/model_424478/

Есть еще ряд доработок, их стоимость обсудим после выполнения описанной части задания.