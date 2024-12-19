Ищем 2-3 опытных разработчика на node.js и TypeScript для создания многопользовательской платформы в Telegram с 6 играми. Опыт в проектах подобной сложности обязателен. Рассмотрим другие стеки технологий, если они обеспечивают высокие пользовательские показатели, реактивность, масштабируемость и приятный дизайн.