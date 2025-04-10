Доработка сайта на WordPress(мультиязычность, фильтрация, шаблон тегов

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Открыт8 заявок123 просмотра

Требуется внести правки на вебсайт (WordPress):

  • Добавить переключатель языков EN/FR (плагин WPML)

  • Настроить отображение 3-х категорий на главной (Best Videos, Categories, All)

  • Обновить шаблон страницы тега - как на главной

  • Подсветка активной категории

  • Убрать отображение метки “All” на постах

Более подробное ТЗ в прикрепленном файле.

Требуется опыт работы с WordPress и WPML.
Дизайн адаптивный, стилистика — тёмная.

В отклике, пожалуйста, указывайте планируемое время, необходимое для выполнения заказа.

WordPressАдаптивная версткаДоработка сайтовНастройка плагинов
21 день назад
Александр
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