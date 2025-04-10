Требуется разработка смарт-контракта для создания Flash USDT в сетях Tron, ETH и Binance Smart Chain. Проект включает сливание с общим пулом USDT и отображение токенов на кошельках минимум 2 месяца. Ожидается интеграция с web 3 и DEX, а также отображение в блокчейне. Срок реализации 3-10 дней.