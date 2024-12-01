Доработка сайта на WP с БД битрикс24

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки180 просмотров

Необходимо доработать сайт написанный на WordPress и привязанный к Базе Данный Битрикс-24. Полный список необходимых доработок в документе во вложении

WordPressБитрикс24Доработка сайтов
5 месяцев назад
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