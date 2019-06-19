Доработка сайта на yii2

Сайт: тематика обменник криптовалюты. Написан на фреймворке yii2. Необходимо провести ревизию всего функционала (обработку заявок), исправить некорректную работу некоторых модулей, немного доработать адаптивность. Хочется справиться со всем, как можно быстрее.

Скрывать все криптовалюты при выборе одной криптовалюты для обмена

Наладить корректный обмен по курсу

Проверить корректную работу api и обработку коэффициентов

Наладить корректное отображение цены обмена в блоке «ФОРМА ОБМЕНА»

В Форме обмена отображается корректные минимальные значения

Доступен обратный пересчет суммы заявки

Проверить включенность комиссии при обмене + уведомление

Проверить корректность отображения введенных данных при подтверждении заявки

Проверить корректное получение заявки на почту клиенту и администраторам сайта

Создать бота, отправляющего заявку в частный телеграм-канал

Настроить форму обмена при отправке или покупке ripple

Проверить корректность реферальной программы (сейчас работает, но нужно доработать)

Проверить уведомление пользователя при смене пароля

Проверить получение всплывающего окна при восстановлении пароля

Адаптировать блоки на главной при сжатии экрана. Весь сайта должен корректно работать на любых экранах.

сайт prochanger.ru

Полное подробное ТЗ прикреплено