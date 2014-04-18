Доработка сайта согласно вложению

Нужно создать сайт по функционалу аналогичный: http://www.1metallobaza.ru/ Интересует: CMS Стоимость Сроки Дизайн будет предоставлен. Нужна будет верстка и программирование. Главное требование, чтобы добавление информации было простое.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо доработать сайт согласно вложению.
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