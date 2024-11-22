Доработка сайтов HTML/PHP

Ищем программиста, кто может помочь с несложными правками в готовых сайтах. Обязательно знания: HTML, CSS, Jquery, JAVA и хорошо если PHP, Mysql. Все сайты, которые нужно править реализованы на этих технологиях. Все правки по ТЗ. Начать можно сразу.