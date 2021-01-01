Доработка самописного интернет-магазина на Perl

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка615 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Есть самописный интернет-магазин, созданный на Perl. Требуются доработки по нему.

Задачи разные: исправление ошибок по верстке, JavaScript, доработка модулей.

Список задач скину выбранном исполнителю.

Компании и группы специалистов не рассматриваю.

Для выбора исполнителя просьба в ответе указать:

1. Опыт работы с Perl (лет)

2. Опыт разработки интернет-магазинов (количество), сайтов (количество)

3. Стоимость часа работы (рублей)

Perl
3 года назад
guest_15841094872362
4 года в сервисе
Был
3 года назад