Доработка shopcms - разные товары и цены

Нужен модуль отображения разных товаров и цен для разных городов для магазина shopcms

пробую объяснить на пальцах

есть в категории товары

молоток

пила

лопата

выбираем город например Москва, в каталоге отображается

молоток - 100 руб

пила - 150 руб

лопата - 200 руб

выбираем город - Уфа, в каталоге отображается

молоток - 120 руб

пила - 170

лопаты не отображаются - их нет на складе в Уфе

возможность добавления неограниченного количества городов с возможностью выставлять функцию показывать или нет товар для данного города, а также задавать возможность указания индивидуальной цены для каждого города

также все характеристики должны передаваться при заказе

пожалуйста указывайте сразу цену и сроки выполнения