Нужно развернуть и настроить скрипт чата на хостинг. Выслушаю предложения по ценам. В дальнейшем думаю понадобится некоторая доработка для улучшения функционала, так что скорее всего одной настройкой дело не ограничится. Скрипт написан ...
Доработка shopcms - разные товары и цены
Нужен модуль отображения разных товаров и цен для разных городов для магазина shopcms
пробую объяснить на пальцах
есть в категории товары
молоток
пила
лопата
выбираем город например Москва, в каталоге отображается
молоток - 100 руб
пила - 150 руб
лопата - 200 руб
выбираем город - Уфа, в каталоге отображается
молоток - 120 руб
пила - 170
лопаты не отображаются - их нет на складе в Уфе
возможность добавления неограниченного количества городов с возможностью выставлять функцию показывать или нет товар для данного города, а также задавать возможность указания индивидуальной цены для каждого города
также все характеристики должны передаваться при заказе
пожалуйста указывайте сразу цену и сроки выполнения
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