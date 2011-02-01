Доработка скрипта поиска по сайту на perl

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Закрыт1 заявка130 просмотров

Неообходимо научить скрипт http://xav.com/scripts/search/

нормально работать с русскими шрифтами.

При индексировании сайта в кирилице с utf-8 кодировкой работает не корректно.

14 лет назад
lexyouix
42 года
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад

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