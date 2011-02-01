Всем привет. Требуется человек, который хорошо разбирается с wordpress, чтобы написать плагин и помочь с некоторыми моментами. От плагина требуется, чтобы на главной странице выводилась пару предложений последних постов. Примерно как это ...
Доработка скрипта поиска по сайту на perl
Неообходимо научить скрипт http://xav.com/scripts/search/
нормально работать с русскими шрифтами.
При индексировании сайта в кирилице с utf-8 кодировкой работает не корректно.
Заявки фрилансеров
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