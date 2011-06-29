Доработка скрипта выгрузки в яндекс маркет

$5
Веб-программированиеЗавершен2 заявки147 просмотров
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Доработка скрипта выгрузки в яндекс маркет для shopcms

http://pardi.ru/ya_export.php

Яндексу не нравится этот файл, пишет Фатальная ошибка: Ошибка парсинга XML: Error parsing XML feed: An exception occurred! Type:UTFDataFormatException, Message:invalid byte 2 (о) of a 2-byte sequence. (строка 1, столбец 1)

12 лет назад
samin
42 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад
5 отзывов
Выбранный исполнитель
goacher
Олег 
35 летБеларусь
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
12 лет назад
$5
1 день
Все быстро и четко, доволен!
все отлично!
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