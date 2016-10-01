Доработка сортировки и данных товарного предложения на CMS 1C Bitrix

Привет всем, нужен программист Bitrix который сможет реализовать следующую задачу по сортировке на старнчика каталогов (фильтров) интернет магазина:

Есть к примеру фильтр https://zlato.ua/ru/f-wedding_design-rings/ есть возможность выбрать размер и получится страничка https://zlato.ua/ru/f-15.5_ring-wedding_design-rings/ такого вида.

На страничке https://zlato.ua/ru/f-15.5_ring-wedding_design-rings/ выведена сортировка по наличию товара если есть хоть один из размеров http://joxi.ru/YmEDgj5fZdl93r в наличии то у данной карточки будет статус "в наличии" и она будет ранжироваться на страничке в верху. К примеру у карточки товара http://joxi.ru/82Q5jaXf1YJ3P2 вот как раз этот размер http://joxi.ru/KAx9pwkI4d98Rr стоит с другим статусом, а в наличии только товар с размером "22" http://joxi.ru/zANVML3slQ7ZzA

Задача:

Нужно настроить систему фильтрации таким образом чтоб она выводила вверх товары отталкиваясь именно есть ли в наличии этот размер. Тоесть по иерархии на страничке https://zlato.ua/ru/f-15.5_ring-wedding_design-rings/ сначала товары которые "в наличии" потом остальные - ожидание 2-3 дня, ожидание 2-3 недели, уточняйте у менеджера, под заказ.

То есть отфильтровав на страничке, пользователь, должен видеть содержимое странички товары, которые в наличии и уже в блоке http://joxi.ru/L21b5aBF65kavA должно быть выбрано это состояние.

Подздача этой задачи состоит ещё и в том что если человек ищет размер к примеру 15,5 как на страничке выше, то перейдя на товар должно выводится соответствующее содержимое и в карточке товара.

ВАЖНО:

На страничке https://zlato.ua/ru/f-15.5_ring-wedding_design-rings/ должны выводится соответствующие цены к данному размеру у товара, и также в карточке внутри.

Возможно это сделать как то Куками ибо это получается динамическое содержимое одной и той же области или же через аякс...

Система не должна начать тормозить сайт, сделать это без жертвования скорости работы сайта и страничек.

P.S.

Все уточняющие вопросы в личку, а также важный момент - сейчас при выборе любых фильтров в плитке сортировка идет согласно статусам карточки (в наличии, в наличии 1-3, 3-5 и т.д.)

Подсказка: Статусы карточек кроном проставляются в зависимости от статусов серий. А мы по сути хотим, чтобы при выборе в фильтре свойства карточки (напр. Золото 585) - в плитке сортировались карточки на основании статусов карточек, потому как "Золото 585" это свойство карточки, а вот при выборе хотя бы одного фильтра, который есть свойством серии (напр. размер, вес, цена) - чтобы в плитке карточки сортировались на основании статусов серий заданного размера или заданной цены или заданного веса. И остальное, да - то что написал выше. Очень важно проговорить голосом по скайпу правильно ли вы поняли задачу!?