Добрый день. Требуется доработка сайта. Сайт по адресу [url=http://prntscr.com/ckitmb]prntscr.com/ckitmb[/url] Необходимо сделать: 1. Поменять цвета на сайте 2. Заменить элементы на главной 3. Настроить карточку товара согласно ТЗ (во вложении) Ссылка на дизайн [url=https://yadi.sk/d/1Z_WBCV6vCAGr]yadi.sk/d/1Z_WBCV6vCAGr[/url] Прошу указать стоимость и сроки. Оплата: Сбер, ЯД, WMR, безнал.
Доработка сортировки и данных товарного предложения на CMS 1C Bitrix
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Привет всем, нужен программист Bitrix который сможет реализовать следующую задачу по сортировке на старнчика каталогов (фильтров) интернет магазина:
Есть к примеру фильтр https://zlato.ua/ru/f-wedding_design-rings/ есть возможность выбрать размер и получится страничка https://zlato.ua/ru/f-15.5_ring-wedding_design-rings/ такого вида.
На страничке https://zlato.ua/ru/f-15.5_ring-wedding_design-rings/ выведена сортировка по наличию товара если есть хоть один из размеров http://joxi.ru/YmEDgj5fZdl93r в наличии то у данной карточки будет статус "в наличии" и она будет ранжироваться на страничке в верху. К примеру у карточки товара http://joxi.ru/82Q5jaXf1YJ3P2 вот как раз этот размер http://joxi.ru/KAx9pwkI4d98Rr стоит с другим статусом, а в наличии только товар с размером "22" http://joxi.ru/zANVML3slQ7ZzA
Задача:
Нужно настроить систему фильтрации таким образом чтоб она выводила вверх товары отталкиваясь именно есть ли в наличии этот размер. Тоесть по иерархии на страничке https://zlato.ua/ru/f-15.5_ring-wedding_design-rings/ сначала товары которые "в наличии" потом остальные - ожидание 2-3 дня, ожидание 2-3 недели, уточняйте у менеджера, под заказ.
То есть отфильтровав на страничке, пользователь, должен видеть содержимое странички товары, которые в наличии и уже в блоке http://joxi.ru/L21b5aBF65kavA должно быть выбрано это состояние.
Подздача этой задачи состоит ещё и в том что если человек ищет размер к примеру 15,5 как на страничке выше, то перейдя на товар должно выводится соответствующее содержимое и в карточке товара.
ВАЖНО:
На страничке https://zlato.ua/ru/f-15.5_ring-wedding_design-rings/ должны выводится соответствующие цены к данному размеру у товара, и также в карточке внутри.
Возможно это сделать как то Куками ибо это получается динамическое содержимое одной и той же области или же через аякс...
Система не должна начать тормозить сайт, сделать это без жертвования скорости работы сайта и страничек.
P.S.
Все уточняющие вопросы в личку, а также важный момент - сейчас при выборе любых фильтров в плитке сортировка идет согласно статусам карточки (в наличии, в наличии 1-3, 3-5 и т.д.)
Подсказка: Статусы карточек кроном проставляются в зависимости от статусов серий. А мы по сути хотим, чтобы при выборе в фильтре свойства карточки (напр. Золото 585) - в плитке сортировались карточки на основании статусов карточек, потому как "Золото 585" это свойство карточки, а вот при выборе хотя бы одного фильтра, который есть свойством серии (напр. размер, вес, цена) - чтобы в плитке карточки сортировались на основании статусов серий заданного размера или заданной цены или заданного веса. И остальное, да - то что написал выше. Очень важно проговорить голосом по скайпу правильно ли вы поняли задачу!?
- Похожие заказы
- Веб-программирование3 заявкиЗакрыт7 лет назад
- $30
Добрый день! Необходимо внести доработки изложенные в файле: [url=https://docs.google.com/document/d/14IyMAaplwyRTRGXLRSsnN7qMVgwJUE0AXxqe8GLmYlI/edit?usp=sharing]https://docs.google.com/document/d/14IyMAaplwyRTRGXLRSsnN7qMVgwJUE0AXxqe8GLmYlI/edit?usp=sharing[/url] Оплата по факту либо БС. В рамках работы могут быть доработки на 5-10% Исполнитель несет ответственность за регрессии сайтаВеб-программирование1 заявкаЗакрыт7 лет назад
На основе дизайна сайта (см.: https://yadi.sk/d/QVy1MoGJvjk8G) развернуть сайт на WordPress. Также: 1) перенести статьи со старого сайта; 2) при переносе - сохранить урлы; 3) установить несколько бесплатных плагинов; 4) создать всливающее окно после пребывания на сайте 10 мин. - окно, что предлагает ...Завершен7 лет назад
Нужно поправить: Корректировка отображения новостей. Настройка отображений фото. Пишите сразу скайп. оплата яндекс кошелекЗакрыт7 лет назад
сайт cosmohair.ru 1) В записях есть запись slider en, это слайдер, который не отображается на главной странице в англоязычной версии 2) со слайдером есть косяк: он мерцает. Нужно это исправить. 3) сайт по вёрстке разъехался на мобильных lpcosmo.foxunion.ru 1) при ...Закрыт7 лет назад
Есть лендинг на html/js. Нужно сделать небольшие изменения html/js и php/mysql скрипты к нему. Подробно описал ТЗ по ссылке: https://www.evernote.com/shard/s436/sh/2e99c008-2bfd-495d-ab15-642886138d7f/da398a306fd63782ca1cf6f9cddd1eb6Завершен7 лет назад
Нужно в Платформа LP, сделать вот такое меню (смотри ссылку) [url=http://joxi.ru/p27EwP7IYwynr7?d=1]http://joxi.ru/p27EwP7IYwynr7?d=1[/url] что бы оно появлялось при переключении на мобильный вид. Меню должно унаследовать стили и эффекты от основного меню. При клике на поле оно выезжает. Вариант отображения ...Завершен7 лет назад
Суть работы: написать простой модуль, присваивающий параметру объекта новое значение ("итоговый цвет") в случае, если изначально параметр обладает одним из нескольких начальных значений ("начальный цвет") Есть интернет-магазин (http://ra-akcent.ru), ассортимент которого формируется путём объединения ассортимента трёх поставщиков ...Закрыт7 лет назад