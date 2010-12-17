Доработка социальной части проекта

Доработка программирования на сайте biofarm.artjoker.com.ua

Необходимо разобратся в коде сайта. Внести доработки. Поскольку проект развивается, необходима постоянная поддержка.

Доработки:

1. Когда человек зарегился и может создавать блог и посты у него вверху появляется ссылка "новая запись", ее надо убрать.

2. Заказчик просит изменить количество постов на странице "Блоги членов сообщества" с 20 до 10

3. По поводу рейтингов членов сообщества, убираем функцию редактировать рейтинг пользователя из админки, заменяем ее на редактировать рейтинг поста.

4.В результатах поиска по метке должна быть надпись: "Блоги с меткой:метка"