Доработка срочного проекта на Laravel + vue

Есть ручная верстка, надо натянуть сайт на вордпресс (рассмотрю другую платформу) Создать хостинг купит домен. Сайт для американского рынка
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день, уважаемые фрилансеры! В нашу команду срочно требуется опытный разработчик Laravel + vue с навыками DevOps и управления командой для доработки проекта. Сайт представляет из себя сервис по аренде собственных прокси - серверов (генерируются на нашем VPS).Проект выполнен на 60%, нужно быстрое погружение в проект и выполнение задач до жесткого дедлайна (2 недели).
Ссылка на тестовый домен: https://shopper.devinit.site/
ТЗ: https://docs.google.com/document/d/1WviBHlsj0B33Q_6j1nKew0sTbCIWT2mVNGFZRCz0GEo/edit?usp=sharing
Зеленым отмечены выполненные таски. Прошу особое внимание обратить на задачу по развертке криптовалютной ноды и настройку пополнения баланса через собственную ноду. Нужны знания и способность развернуть ноду для оплаты через Bitcoin, Litecoin и связать этот способ оплаты с пополнением внутреннего баланса на сайте.
Также нужны знания в построении АПИ для общения VPS и веб - приложения: получение данных о всех имеющихся прокси, запуск команд для генерации прокси - сервера, приостановка работы прокси - сервера для определенного юзера. Все команды для сервера VPS уже созданы DevOps, нужно будет создать АПИ для запуска уже готовых и рабочих команд через SSH и обновление данных о прокси в БД.
Прошу откликнуться разработчиков, которые в силах выполнить такие задачи и помочь сдать проект вовремя. Прошу также указывать ставку в час, по которой готовы работать над проектом.
За оперативное выполнение и сдачу в срок предполагается бонус в виде дополнительной оплаты за качественную и быструю работу. Все условия сможем обсудить в личном общении. Спасибо!
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