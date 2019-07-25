Необходимо разработать сервис (скрипт) статистики на примере hotlog.ru Условия, сроки и цены предлагайте!
Доработка стандартного профиля пользователя Joomla 3
Есть сайт на joomla3.
Необходимо расширить (либо сделать копию и доработать, главное чтобы эта правка выдерживала установку обновлений joomla) стандартный компонент "Профиль пользователя" – сделать возможность загрузки фотографий к профилю. Сохранять для каждого пользователя в открытую папку. В профиле должен появиться отдельный блок «Фотографии».
1. Блок должен состоять из таблицы со столбцами Выбор,Фото, Название, Описание и двумя кнопками "+" и "-" над таблицей (кнопки должны отображаться по нажатию на стандартной кнопке "Изменить профиль".
2. Выбор – столбец с чекбоксами для выбора записей для удаления.
3. Фото – Превью фотографии
4. Название – текст 40 символов, доступно для редактирования, когда в профиле нажимаем "редактировать", а также для вновь добавленной строчки
5. Описание – textarea, доступно для редактирования, когда в профиле нажимаем "редактировать", а также для вновь добавленной строчки.
6."+" – кнопка добавления записи в таблицу. По этой кнопке открыть проводник для выбора файла, после выбора загрузить в папку (путь формировать автоматически images/userphoto//) и добавить строчку в таблицу,курсор позицинировать в поле "название".
7. "-" – кнопка удаления записи, доступна, если стоит хотя бы один чек-бокс в столбце выбор. Удаляет только запись из таблицы, фото на сайте остается.
Сохранение должно осуществляться по стандартной кнопке "сохранить", должна сохраняться привязка фото к пользователю
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