Доработка стандартного профиля пользователя Joomla 3

Есть сайт на joomla3.

Необходимо расширить (либо сделать копию и доработать, главное чтобы эта правка выдерживала установку обновлений joomla) стандартный компонент "Профиль пользователя" – сделать возможность загрузки фотографий к профилю. Сохранять для каждого пользователя в открытую папку. В профиле должен появиться отдельный блок «Фотографии».

1. Блок должен состоять из таблицы со столбцами Выбор,Фото, Название, Описание и двумя кнопками "+" и "-" над таблицей (кнопки должны отображаться по нажатию на стандартной кнопке "Изменить профиль".

2. Выбор – столбец с чекбоксами для выбора записей для удаления.

3. Фото – Превью фотографии

4. Название – текст 40 символов, доступно для редактирования, когда в профиле нажимаем "редактировать", а также для вновь добавленной строчки

5. Описание – textarea, доступно для редактирования, когда в профиле нажимаем "редактировать", а также для вновь добавленной строчки.

6."+" – кнопка добавления записи в таблицу. По этой кнопке открыть проводник для выбора файла, после выбора загрузить в папку (путь формировать автоматически images/userphoto//) и добавить строчку в таблицу,курсор позицинировать в поле "название".

7. "-" – кнопка удаления записи, доступна, если стоит хотя бы один чек-бокс в столбце выбор. Удаляет только запись из таблицы, фото на сайте остается.

Сохранение должно осуществляться по стандартной кнопке "сохранить", должна сохраняться привязка фото к пользователю