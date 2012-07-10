Доработка технических моментов интернет-магазина

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт5 заявок167 просмотров

Техническое задание на доработку сайта www.decorclay.ru

1. Изменить состав главной страницы (по-другому расположить основные блоки).

2. Установить счетчик просмотров,посетителей, зарегистрированных и незарегистрированных (код счетчика имеется).

3. Настроить способы доставки – при оформлении заказа на выбор предлагается только один способ доставки.

4. Установить значок (логотип) на вкладку.

5. Добавить кнопки аськи (на главную страницу), скайпа(в контакты), электронной почты(в контакты).

6. В блоке каталога подкатегории наслаиваются друг на друга, нужно исправить, вытянуть блоки.

13 лет назад
lenog
Елена 
42 года
13 лет в сервисе
Была
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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