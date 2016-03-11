Доработка текущего детектора мобильности

Имеется детектор мобильности: если клиент мобильный - отправляется на мобильную версию сайта. В нем необходимо устранить следующую недоработку: если клиент заходит на некоторую определенную страницу основного сайта, то его перенаправление производится на главную страницу мобильной версии. Хотя по логике его необходимо отправлять на соответствующий мобильный аналог той страницы основной версии, куда он шел изначально.

Например, в обеих версиях есть раздел А. Если клиент идет в данный раздел с мобильного, то он, попав на основную версию, перенаправляется с нее на главную страницу моб. версии. Тогда как по уму его надо отправить непосредственно и сразу в раздел А на мобильной версии. Но не на главную страницу моб. версии.

Сроки - "не горят", на выбор Исполнителя. Предпочтение отдается наименьшей цене. Оплата - по факту готовности и успешной проверки на карту сбера, Яденьги или R-webmaney.