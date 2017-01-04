Необходимо экспортировать материалы из Joomla в csv или xml
Доработка текущего PHP проекта + следующая фаза
Здравствуйте,
предыдущийисполнитель не справился с задачей. Нужно довести скрипт до ума.
Тут можно посмотреть что уже сделанно theprocess.biz/
Что нужно доделать:
1) JS уже написан чтобы переключались фильтры, но где-то косяк, поэтому не работает. На сервере фрилансера оно работало, когда он показывал. А когда исходники мне скинул, то тут не работает.
2) поправить чтобы работала кнопка Reset (та же история что с первым пунктом)
3) сортировку перенести как есть, из сайдбара в центр под главный заголовок чтобы (фильтры не влияли на сортировку и наоборот).
4) Блок с ценами должен выглядеть так screencast.com/t/V6EYwGn3
5) Сейчас сделанно через файлы, т.е. есть файл category-home-family.php и если юзер тыкает на категорию, топереход идет сюда theprocess.biz/home-famil...
a. нужно чтобы в конце шло ключевое слово home-family-magento-templates
b. при переходе на страницу юзер должен получить страницу с фильтрацией по этой
категории.
c. нужно чтобы можно было вызвать страницу обращаясь к основному index.php файлу, без дополнительных файлов, таких как category-home-family.php
d. В CSV файле нужно чтобы только 3 колонкиработали в таком стиле: Category, Features, Theme Type.
6) Нужно чтобы рейтинг показывался в таком формате http://screencast.com/t/7Cqryy0hA0j (т.е. показываются зарисованные звезды, после показываются пустые и после идет текст & UP)
7) в скобках показывать количество по каждому пункту фольтров. Типа такого http://screencast.com/t/bjdm8w3A
Требуется сделать все задание (со всеми доработками) за 48 часов. Если с правляетесь с первой фазой, следующую фазу даю вам. Этот этап тестовый, посмотреть как вы справитесь с заданием.
Бюджет: $23 (счет в рублях, переведу 1500р)
Выбранный исполнитель
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