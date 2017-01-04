Доработка текущего PHP проекта + следующая фаза

Здравствуйте,

предыдущийисполнитель не справился с задачей. Нужно довести скрипт до ума.

Тут можно посмотреть что уже сделанно theprocess.biz/

Что нужно доделать:

1) JS уже написан чтобы переключались фильтры, но где-то косяк, поэтому не работает. На сервере фрилансера оно работало, когда он показывал. А когда исходники мне скинул, то тут не работает.

2) поправить чтобы работала кнопка Reset (та же история что с первым пунктом)

3) сортировку перенести как есть, из сайдбара в центр под главный заголовок чтобы (фильтры не влияли на сортировку и наоборот).

4) Блок с ценами должен выглядеть так screencast.com/t/V6EYwGn3

5) Сейчас сделанно через файлы, т.е. есть файл category-home-family.php и если юзер тыкает на категорию, топереход идет сюда theprocess.biz/home-famil...

a. нужно чтобы в конце шло ключевое слово home-family-magento-templates

b. при переходе на страницу юзер должен получить страницу с фильтрацией по этой

категории.

c. нужно чтобы можно было вызвать страницу обращаясь к основному index.php файлу, без дополнительных файлов, таких как category-home-family.php

d. В CSV файле нужно чтобы только 3 колонкиработали в таком стиле: Category, Features, Theme Type.

6) Нужно чтобы рейтинг показывался в таком формате http://screencast.com/t/7Cqryy0hA0j (т.е. показываются зарисованные звезды, после показываются пустые и после идет текст & UP)

7) в скобках показывать количество по каждому пункту фольтров. Типа такого http://screencast.com/t/bjdm8w3A

Требуется сделать все задание (со всеми доработками) за 48 часов. Если с правляетесь с первой фазой, следующую фазу даю вам. Этот этап тестовый, посмотреть как вы справитесь с заданием.

Бюджет: $23 (счет в рублях, переведу 1500р)