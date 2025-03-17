Доработка telegram bot*a (магазин) на python

$200
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт12 заявок137 просмотров

Исполнителям добрый день!

Есть наработка уже 8й версии бота. Основное что уже реализовано:

  1. Относительная модульность проекта.

  2. БД - настройка меню\кнопок\свойств кнопок\состав меню\текст вложения в пр. осуществляется через sql БД.

  3. 2 платежных системы, частично лк(личный кабинет пользователя) и пр плюшки.

Задача стояла в разработке кросс бота, функции и возможности которого можно было бы отключать\включать по необходимости. У нас сеть и физ. товаров, так и др(vpn, продажа ключей лицензий и тд). Поэтому важно менять его содержимое. Самостоятельно допилить не хватает времени. Задача по реализации функций :

  • Личный кабинет - ( баланс, история заказов, корзина, написать в поддержку )

  • Защитить от спама(возможности спамить в платежки и бота)

  • Реализация нормального сохранения пользовательского состояния.(Работает на данном этапе криво)

  • Реализовать процедуру выдачи товара при успешной оплате.(реализовано частично)

  • Редакция косметики(выводы сообщений точности и прочее)

  • Добавить кнопки к ВЫДАННОМУ Экземпляру товара ( Главное меню, проблемы с товаром)

  • Реализовать продажу подписки на каналы\группы\чаты

НАЙДЕННЫЕ КОСЯКИ:

  • Сумма оплаты в базе не совпадает с той которая выводится при оплате криптой. НАДО ПЕРЕДЕЛАТЬ.

  • в крипте ETC не работает - убрать либо пофиксить.

  • В базу не пишется значение выданного экземпляра( в таблцие order_products значения ident_product остаются NULL( не вписывается значение экземпляра identp)

  • ПОД ВОПРОСОМ: ОПРЕДЕЛИТЬ В КАКОЙ МОМЕНТ БОТ СТАВИТ СТАТУС ЭКЗЕМПЛЯРА ТОВАРА В СТАТУС СОЛД(ПРОДАНО) - ВАЖНО ЧТО БЫ СТАТУС СОЛД ВЫСТАВЛЯЛСЯ ПОСЛЕ ПОЛУЧЕНИЯ. +++ подозрение что он перепрыгнул экземпляр с id1 и отметил id2 в статус солд без успешной оплаты(тоесть по факту клиент не получил и не оплатил товар а экземпляр ушел в статус продано)

Так же необходимо сделать админ панель django для удобного перепила, управления товаров и изменения содержимого. Перепил архитектуры, обсуждение и пр - крайне приветствуется!С нашей стороны так же активное участие и помощь в доработке проекта.Одно из важнейших условий - это НЕРАСПРОСТРАНЕНИЕ экземпляра нашего кода.Регистрация и документы на проект есть:)

DjangoPythonSQLTelegramРазработка бэкендаСоздание чат-ботов
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