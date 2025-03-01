Требуется разработка макета дизайна лендинга, ориентированного на строительную тематику. Указаны элементы и предоставлены референсы по стилю. Задача включает проработку визуальной концепции и соответствие требованиям.
Доработка веб приложения по изучению английских слов
Тз по поводу доработки веб приложения по изучению английских слов
Проект: Программа для создания карточек для изучения английского языка
Технологический стек:
Фронтенд: Vue.js, Element Plus (визуальная библиотека), Pinia (управление состоянием)
Бэкенд: C# (ASP.NET),
БД: база данных PostgreSQL
Текущее состояние проекта:
Реализована возможность регистрации (данные записываются в базу данных).
Реализовано добавление колод (главное окно отображает созданные колоды). Визуально добавляются, но в базе они не сохраняются.
Есть регистрация, вход и главное окно с отображением функционала.
На данный момент при перезагрузке страницы колоды пропадают.
Требуется реализовать:
Реализовать функционал, чтобы созданные пользователем колоды сохранялись в Pinia и оставались доступными после обновления страницы.
Визуально сделать красивым проект. На своё усмотрение. Можно обговорить это.
Нужно добавить пагинацию для колод (либо скролл при превышения N количества колод на главном экране).
Нужно реализовать возможность добавления колод не только визуально в веб приложения, но и чтобы они сохранялись в БД.
Нужно реализовать систему добавления карточек в колоду.
Нужно реализовать систему изучения карточек, например как в программе Anki, либо как в Quizlet.
Нужно реализовать систему повторений. Минимальную, карточки не одноразово повторялись, а программа давала их повторить с определённым интервалом времени.
Ссылки на репозитории и прочие данные в ЛС
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