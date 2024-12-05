Доработка выгрузки из магазина на Битрикс на маркетплейсы

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Закрыт1 заявка39 просмотров

Сайт интернет-магазин на Битрикс. Есть выгрузки xml для ЯндексМаркета, СберМаркета и Озона. Нужна небольшая доработка, дополнительные фильтры при выгрузке.

1С-БитриксДоработка сайтовЯндекс
5 месяцев назад
elemir
Елена 
57 лет
18 лет в сервисе
Была
5 месяцев назад

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Евгений
 
38 лет
17 лет в сервисе
Был
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5 месяцев назад
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