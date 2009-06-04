Доработка Virtuemart, Jооmla 1.0.15

Нужно добавить в виртуемарт, установленный на сайте (Joomla 1.0.15), возможность прописывать каждой странице отдельный title, который не будет зависеть ни от Н1, ни от каких-то названий и др. Нужно также добавить возможность прописывать все мета-данные: кейвордсы, описание и так далее. Помимо этого нужно сделать так, чтобы шапка и поддон имели титлами картинок титл страницы - автоматически!

Предполагаю, что это какой-то доп.компонент...