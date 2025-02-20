Требуется доработка сайта на WordPress согласно техническому заданию. Ищем разработчика уровня middle, который сможет оценить время выполнения задачи и предоставить примеры работ. Возможность дальнейшего сотрудничества при успешном выполнении заказа.
Доработка VoiceAssistant (голосовой помощник)
Внимание! Проект для Windows
1.Требуется внедрить в проект голосового помощника сверточную нейронную сеть для классификации голоса(хозяин/не хозяин) - она уже сделана, сейчас работает в отдельном проекте на Python, её нужно интегрировать в основной проект голосового помощника
2.Добавить оффлайн русскую языковую модель gpt (аналог), которая будет работать без интернета - могу скинуть ссылку, какую можно добавить.
3. Далее нужно разбить весь проект по потокам: 1 - основной поток с окошком
2 - голос захватывает и распознает
3,4,5.... - работа с gpt (использовать multiprocessing).
4. Сделать простенький лаконичный интерфейс заместо консольного.
5. Собрать exe
Ищу ответственного исполнителя, которому близка данная тематика.
Более подробное ТЗ прикрепил.
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