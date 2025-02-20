Внимание! Проект для Windows

1.Требуется внедрить в проект голосового помощника сверточную нейронную сеть для классификации голоса(хозяин/не хозяин) - она уже сделана, сейчас работает в отдельном проекте на Python, её нужно интегрировать в основной проект голосового помощника

2.Добавить оффлайн русскую языковую модель gpt (аналог), которая будет работать без интернета - могу скинуть ссылку, какую можно добавить.

3. Далее нужно разбить весь проект по потокам: 1 - основной поток с окошком

2 - голос захватывает и распознает

3,4,5.... - работа с gpt (использовать multiprocessing).

4. Сделать простенький лаконичный интерфейс заместо консольного.

5. Собрать exe

Ищу ответственного исполнителя, которому близка данная тематика.

Более подробное ТЗ прикрепил.