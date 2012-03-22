Все доброго дня, нужен человек хорошо разбирающийся в OsCommerrce... нужно настроить магазин подробности в icq: : 2654949 цена и срок .. жду предложений (фрилансеры только с отзывами)
Доработка вопросов/ответов. Приватно для BOB41K
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Над сделать так, чтобы была разбивка по производителям для модуля
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