Требуется разработать лендинг для автосервиса на платформе Tilda с чистым дизайном. Необходима адаптация под ПК и мобильные устройства, поддержка русского языка, контактная форма, политика конфиденциальности и соглашение по cookies. Важно использовать уникальные изображения в формате webp и сохранить структуру сайта с главной страницей и разделами услуг.