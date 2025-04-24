Требуется полная пересборка сайта на WordPress с изменением структуры. Сайт должен соответствовать текущему дизайну, быть адаптивным и без ошибок в верстке. Необходимо настроить редиректы со старых страниц, провести чистку кода и удалить лишние плагины. Некоторая работа уже выполнена и размещена на хостинге. Все блоки созданы с использованием ACF.
Доработка Wordpress-плагинов для статей и комментариев через API
Ищу WordPress-разработчика для доработки внутренней системы публикации статей и комментариев. Это кастомная панель управления, которая публикует статьи с сайта-источника на другие WordPress-сайты через REST API.
Что требуется:
Упростить назначение рубрик при публикации статей
Убрать текущую жесткую привязку авторов к конкретному сайту/категории.
Сделать возможность быстрого выбора нужной рубрики (где рубрика = сайт + категория), с отображением удобного названия.
Добавить к рубрике поля: URL сайта и ID категории (они нужны для публикации статьи на нужный сайт).
Изменить обработку комментариев при импорте статьи
Комментарии должны попадать в статус "ожидает модерации", а не публиковаться сразу.
Даты комментариев должны автоматически сдвигаться в зависимости от даты публикации статьи (по примеру).
Настроить крон-задачу (или аналог) для автоматического постепенного одобрения комментариев по дате, но только тех, что были добавлены с импорта (нужна система их маркировки).
Автоматическое распределение аватаров для комментариев
При публикации статьи назначать аватарки случайным образом комментариев.
Использовать набор заранее загруженных изображений (около 1000 штук), выбирать без повторов, учитывать полные совпадения имён.
Вывод аватаров — только для администратора в админке. Возможность пересоздать, изменить или удалить аватар вручную.
Дополнительно:
Подготовить систему для управления полем "лайки" у комментариев (число от 0).
Обеспечить передачу аватара между сайтами при отправке статьи (по полю в functions.php уже есть заготовка).
Все изменения вносятся в уже существующие плагины, кодовая база частично уже реализована.
Формат работы: обсуждаем в личке. После отклика — дам доступ к системе и технические детали.
Важно: нужен разработчик с опытом работы с WordPress (PHP, кастомные плагины, REST API), пониманием структуры WP-комментариев, навыками UX для админки.
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