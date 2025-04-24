Доработка Wordpress-плагинов для статей и комментариев через API

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Открыт11 заявок41 просмотр

Ищу WordPress-разработчика для доработки внутренней системы публикации статей и комментариев. Это кастомная панель управления, которая публикует статьи с сайта-источника на другие WordPress-сайты через REST API.

Что требуется:

  1. Упростить назначение рубрик при публикации статей

    • Убрать текущую жесткую привязку авторов к конкретному сайту/категории.

    • Сделать возможность быстрого выбора нужной рубрики (где рубрика = сайт + категория), с отображением удобного названия.

    • Добавить к рубрике поля: URL сайта и ID категории (они нужны для публикации статьи на нужный сайт).

  2. Изменить обработку комментариев при импорте статьи

    • Комментарии должны попадать в статус "ожидает модерации", а не публиковаться сразу.

    • Даты комментариев должны автоматически сдвигаться в зависимости от даты публикации статьи (по примеру).

    • Настроить крон-задачу (или аналог) для автоматического постепенного одобрения комментариев по дате, но только тех, что были добавлены с импорта (нужна система их маркировки).

  3. Автоматическое распределение аватаров для комментариев

    • При публикации статьи назначать аватарки случайным образом комментариев.

    • Использовать набор заранее загруженных изображений (около 1000 штук), выбирать без повторов, учитывать полные совпадения имён.

    • Вывод аватаров — только для администратора в админке. Возможность пересоздать, изменить или удалить аватар вручную.

  4. Дополнительно:

    • Подготовить систему для управления полем "лайки" у комментариев (число от 0).

    • Обеспечить передачу аватара между сайтами при отправке статьи (по полю в functions.php уже есть заготовка).

    • Все изменения вносятся в уже существующие плагины, кодовая база частично уже реализована.

Формат работы: обсуждаем в личке. После отклика — дам доступ к системе и технические детали.

Важно: нужен разработчик с опытом работы с WordPress (PHP, кастомные плагины, REST API), пониманием структуры WP-комментариев, навыками UX для админки.

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