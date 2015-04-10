Доработке интернет-магазина на неткате (разделение по городам)

тз следующее:

1. Есть сайт asbio.ru

При загрузке выводим выбор города: c2n.me/3eYOEQy.jpg

Выбор влияет только на отображение товара в каталоге (в соответствии с наличием) и на возможность заказать только столько товара, сколько есть.

2. В каталоге можно выбрать к заказу только столько позиций, сколько есть в соотв. городе

c2n.me/3eYP9Fh.jpg

и

c2n.me/3eYPBSe.png

3. В выгрузке из 1с формата DBF количество будет выводиться у нескольких аптек, причем в том же поле что и "ДА" наличия.

osn.dbf:

c2n.me/3eYQyod.png

А аптеки, в свою очередь привязываются к городам.

apt.dbf

c2n.me/3eYQZWz.png

От вас сроки и стоимость