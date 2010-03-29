Здравствуйте ! Нужно сделать аналог сайта wmto.ru только чтобы пользователи регистрировались на файлобменниках по реф ссылке admina
Доработки городского портала джумла
Краткое описание что нужно доделать:
новости – установлены, нужно настроить
расписание транспорта – загрузить таблицы с поиском
работа – размещение резюме и поиск вакансий
объявления по категориям
и еще подправить несколько текстовых страниц
Просьба называть примерные цены, подробно свяжусь в личке
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Веб-программирование1 заявкаЗакрыт15 лет назад
Есть скрипт на PHP, есть база MySQL (UTF-8) от магазина OsCommerce и есть внешний файл в кодировке CP-1257 из которого скрипт берет данные и заносит в базу. Проблема: После ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт15 лет назад
- $10
Надо изменить отображение главной витрины магазина в соответствии с меню магазина. Т.е. есть категории товаров. они расположены в меню в опред. последовательности (которая меняется посезонно), нужно сделать, чтобы товары, принадлежащие определенной категории, отображались на ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт15 лет назад
Сделать файлообменник на подобии megaupload.com с тем же функционалам. Дизайн не имеет значение. P.S. Нужно сделать работающий сервис а не фэйк страничку + возможны дополнения. Пишите ваши цены и срок ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт15 лет назад
Нужно поменять шрифты статей на сайте http://itprm.ru/ И разместить ссылку на организацию из яндекс карт в разделе кантакты на карте. В зависимости от качества исполнения возможно дальнейшее сотрудничество.Веб-программирование2 исполнителяЗавершен15 лет назад
В существующей версии флеш шапки ( http://granddecor.kiev.ua/flash ) необходимо реализовать следующие правки: 1) сделать запись и чтение cookies для кнопок «Звук», «Эффекты»; 2) по умолчанию звук выключен; 3) уменьшить по ...Закрыт15 лет назад
Нужно сделать такой флеш сайт, сюжет: Выходит нарисованая 3d девушка (максимум приближеная к реальной), говорит текст и всплывают меню(кнопки), нажимаем на меню переходим на всплывающие окна. от вас - стоимость, сроки, ...Веб-программирование6 заявокЗакрыт15 лет назад
Для сайта требуется делать красивые java элементы типа разных шкал и графиков (аля яндексМетрика), которые берут свои значения из базы данных (скорее всего xml). Подробнее по почте [email protected] или в проекте.Веб-программирование2 заявкиЗакрыт15 лет назад
Нужен скрипт формы обратной связи, реализованный под анкету заказа Поля: ФИО или название фирмы (обязательное поле) Е-mail (обязательное поле с проверкой) Выбор товара (выпадающим списком или чем-то наподобие, с возможностю ...Завершен15 лет назад
- $50
Добрый день Задача состоит в том что дописать у компонента обработку XML. примерное ТЗ в атаче струтура XML формат xml: ...Закрыт15 лет назад