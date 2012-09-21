Доработки интернет-магазина Джумла

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки152 просмотра

Для доработки интернет-магазина. ТЗ всем, кому интересно. Без предоплаты, либо СБС.

Бюджет 5-6 000 руб. Сроки - понедельник.

Joomla
13 лет назад
valdisX
Влад 
49 лет
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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Нет заявок фрилансеров