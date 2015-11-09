Доработки на 1С-Битрикс Управление сайтом

Это основной сайт http://vito-house.com/

Когда нажимаешь "Магазин", предлагается сделать выбор своего

местоположения, Украина/Россия, и, в зависимости от того какой выбор

делаешь, идет показ соответствующего магазина:

http://vito-house.com/shop/ - это украинский магазин

http://vito-house.com/ru/ - это русский магазин

Первая задача-

Сейчас на сайте подключены 2 инфоблока, товарных каталога - один

русский, другой украинский - те которые сейчас выведены в

соответствующий магазины, по центру - "Каталог товаров".

Есть еще 2 инфоблока-каталога, тоже русский и и украинский - эти каталоги обновляются из 1С.

Но эти каталоги не подключены и не выведены на сайт - их надо подключить вместо текущих.

"Каталог товаров" сделан не на комплексной компоненте "Каталог", а через компоненту "Меню"

Вторая задача -

В админке, в карточке товара, есть поле для краткого описания и поле для полного описания.

Когда заходишь в какую нибудь категория, видишь товары с кратким описанием, опять таки это тоже вроде как и должно быть.

А когда заходишь в сам товар там идет уже подробное описание, но без краткого.

Мне нужно чтоб в карточке товара, в публичной части, выводило краткое+подробное описание.

К заявке просьба указывать срок и цену.

Спасибо.