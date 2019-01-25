Здравствуйте, есть задача разработать качественный код на PHP и выполнить ряд отчетов/сервисов. Оплату работ и вехи проекта, оговариваем индивидуально. Специалист должен обладать навыками git, PHP (ООП, MVC), MySQL, Javascript(желательно), сетевые протоколы (HTTP). Тестовое задание (на ...
Доработки по порталу недвижимости
Ищу на самописный проект (PHP) адекватного разраба (не студента, не работающего днем где-то в офисе).
Требования:
- способность быстро разбираться в чужом коде.
- работа через репозиторий.
- быть онлайн в рабочее время (9.00-18.00), оперативно отвечать на сообщения.
Формат работы – Google Docs с конкретными задачами: оценка, аппрув, выполнение, тестирование, оплата.
От вас стоимость вашего часа, ваши возможности, немного о себе (опыт, возраст, портфолио, рекомендации).
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