Доработки по порталу недвижимости

Ищу на самописный проект (PHP) адекватного разраба (не студента, не работающего днем где-то в офисе).

Требования:

- способность быстро разбираться в чужом коде.

- работа через репозиторий.

- быть онлайн в рабочее время (9.00-18.00), оперативно отвечать на сообщения.

Формат работы – Google Docs с конкретными задачами: оценка, аппрув, выполнение, тестирование, оплата.

От вас стоимость вашего часа, ваши возможности, немного о себе (опыт, возраст, портфолио, рекомендации).