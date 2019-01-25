Доработки по порталу недвижимости

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен13 заявок434 просмотра

Ищу на самописный проект (PHP) адекватного разраба (не студента, не работающего днем где-то в офисе).  

Требования: 

- способность быстро разбираться в чужом коде. 

- работа через репозиторий.

- быть онлайн в рабочее время (9.00-18.00), оперативно отвечать на сообщения. 

Формат работы – Google Docs с конкретными задачами: оценка, аппрув, выполнение, тестирование, оплата. 

От вас стоимость вашего часа, ваши возможности, немного о себе (опыт, возраст, портфолио, рекомендации).

PHP
6 лет назад
den3000
Борис 
44 года
15 лет в сервисе
Был
10 дней назад

Выбранный исполнитель

CultureOfProgram
Максим 
31 год
7 лет в сервисе
Был
5 лет назад
6 лет назад
$45
2 дня
Отличный исполнитель. Хорошая работа, не боится погружаться в чужой код. Работаем дальше.
Все хорошо. Отличный заказчик!

Заявки фрилансеров

CultureOfProgram
Максим 
31 год
7 лет в сервисе
Был
5 лет назад
6 лет назад