Доработки по сайту на OpenCart 2.3

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки764 просмотра

Добрый день,

Нужно привести сайт в порядок:

1) Сейчас заказ не оформляется и не приходит на почту

2) Добавить онлайн оплату

3) Сделать синхронизацию цен с 1с

Спасибо

Opencart
4 года назад
ultrbi4
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