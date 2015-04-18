Доработки по сайту на UMI

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки112 просмотров

Здравствуйте. Необходимо выполнить ряд доработок по сайту на UMI.CMS. Сайт сделан на xslt шаблонизаторе.

Просьба откликаться только тем, кто работал с данной системой и данным шаблонизатором. Спасибо.

10 лет назад
Belyi92
Игорь 
33 года
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад
4 отзыва

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Нет заявок фрилансеров