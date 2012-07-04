Доработки по сайту сделать на рhp

http://nails.yna.co.il/ почему то заклинило (не показывает) звездочки на товаре. http://nails.yna.co.il/product/3d-nail-stickers/3d-nail-sticker-1-2-detail напротив ITEM # 102 написано Rating: Not Rated Yet а должны быть звездочки как на других товарах вот тут например все нормально звездочки есть ...