Доработки сайта на Джанго, питон, репозиторий

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка104 просмотра
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Портал объявлений. Необходимо внести изменения в шаблон объявлений. Настроить вывод метатегов по шаблону. Сайт и подробности в обсуждении.

Кроме того, для локальной копии сайта, нужно понимать "как работать через docker-deploy, используется fabric" =)

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5 лет назад
seobit
36 летРоссия
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад