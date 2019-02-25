Доработки сайта на Джанго, питон, репозиторий

Всем привет! Существует проект на Vue.js по продаже жилой недвижимости в Европе, который нуждается в доработке и последующем улучшении. Планируется сделать данный сайт лучшим в своей нише. Нужен [b]опытный (Важно!)[/b] фронтенд-разработчик для работы над нам. Требования к разработчику: - Четкое выполнение договоренностей ...