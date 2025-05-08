Доработки сайта на Joomla

Требуется настроить пиксель Meta на сайте Tilda для оптимизации рекламных кампаний. Задачи включают проверку установки пикселя на всех страницах, настройку события конверсии 'Lead' при отправке формы, верификацию домена и проверку редиректов. Ожидается, что пиксель будет полностью работоспособен на всех страницах, фиксируя события отправки формы для запуска рекламы.