Доработки сайта на Joomla

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Открыт3 заявки18 просмотров

Здравствуйте, ТЗ прилагается ниже. Пишите кто сможет помочь и за какие цену и сроки. Оплата поэтапная по факту проверки, делать можно будет на вашем тестовом сервере.

JoomlaДоработка сайтов
9 часов назад
Максим
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8 часов назад
88 отзывов(-1)
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Заявки фрилансеров

Максим
 
26 лет
6 лет в сервисе
Был
6 часов назад
39 отзывов(-3)
7 часов назад
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Веб-программирование
Иван
 
31 год
3 дня в сервисе
Был
6 часов назад
8 часов назад
Вадим
 
18 лет
2 года в сервисе
Был
3 часа назад
2 отзыва
9 часов назад