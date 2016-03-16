Необходимо адаптировать сайт master-aav.ru под мобильныеустройства. Опишу текущую проблему отображения сайта на мобильныхустройствах - к примеру на 5 айфоне, при горизонтальной ориентации все ок, а при вертикальной, часть контента отображается не корректно. Нужно ...
Доработки сайта на Yii
Необходимо сделать доработки сайта, написанного при помощи Yii 1.x.
Среди доработок:
1. Сделать возможность размещения участниками сайта статей, рассказов, фото, видео галерей.
2. Отображение в размещенном контенте автора с мини фотографией и ссылкой на профиль участника на сайте.
3. Внедрить систему голосования на размещенном контенте и подсчет рейтинга
(репутации) участников по размещенному контенту с общей оценкой.
Возможность голосования через популярные соцсети.
4. Под размещенным контентом – статьями, рассказами, галереями, выводить список похожих
материалов с миниатюрой по определенным тегам.
5. Размещаемые статьи и галереи активировать после модерации в админке. После внесения изменений снова отправлять на модерацию.
6. Отправлять участнику сообщение об активированном контенте.
7. В админке сделать возможность блокировки участника и скрытия всего размещенного им контента.
8. Сделать возможность размещения картинок в конкурсы в вопросы и ответы конкурса.
Более подробно – объясню в личке, покажу скриншоты. Вёрстка большинства
блоков есть. Скажу сразу: код в плохом состоянии, сайт начинали делать
студенты, которые не знали, что такое ООП и MVC.
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