Доработки сайта на Yii

Необходимо сделать доработки сайта, написанного при помощи Yii 1.x.

Среди доработок:

1. Сделать возможность размещения участниками сайта статей, рассказов, фото, видео галерей.

2. Отображение в размещенном контенте автора с мини фотографией и ссылкой на профиль участника на сайте.

3. Внедрить систему голосования на размещенном контенте и подсчет рейтинга

(репутации) участников по размещенному контенту с общей оценкой.

Возможность голосования через популярные соцсети.

4. Под размещенным контентом – статьями, рассказами, галереями, выводить список похожих

материалов с миниатюрой по определенным тегам.

5. Размещаемые статьи и галереи активировать после модерации в админке. После внесения изменений снова отправлять на модерацию.

6. Отправлять участнику сообщение об активированном контенте.

7. В админке сделать возможность блокировки участника и скрытия всего размещенного им контента.

8. Сделать возможность размещения картинок в конкурсы в вопросы и ответы конкурса.

Более подробно – объясню в личке, покажу скриншоты. Вёрстка большинства

блоков есть. Скажу сразу: код в плохом состоянии, сайт начинали делать

студенты, которые не знали, что такое ООП и MVC.