Дорацювання проєкту з віддаленим доступом. Зменшення кількості запитів

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрытнет заявок111 просмотров

Є велика кількість запитів картинок, які зберігаються в кеш, треба змінити, щоб запит був один тільки для певних картинок.

Проєкт на реакті з сагами

Допомога потрібна терміново, за віддаленим доступом через зум

Пишіть, будь ласка, ціну

3 года назад
guest_16587497273116
3 года в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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