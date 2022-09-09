Доробити інтернет-магазин на WP з використанням плагіну ACF

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  2. Веб-программирование
Закрыт5 заявок1211 просмотров

Є файли магагазину, який натягувався на вордпрес, але за певними причинами виконавець не зміг закінчити проект. Потрібно його доробити. Є тз, є всі файли з локального серверу. Що саме потрібно доробити написано в кінці, виконано приблизно 70%(це все написав минулий виконавець, перевірити сам немає змоги)

https://drive.google.com/file/d/16YXA2FGMxv-6TQ2gm_MaRUFJZNkBr-yz/view?usp=sharing

WordPress
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