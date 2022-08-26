Требуется доработать функционал CMS Unisite, добавив форму для загрузки документов (фото, сканы). Данные должны отправляться в админ панель и прикрепляться к пользователям. Реализовать проверку документов модераторами с уведомлениями о статусе проверки и обновлении информации для пользователей.
Доробка б2б порталу на бітрікс
Доброго дня. Є недороблений б2б портал на бітріксі, треба попрацювати з відображенням даних, зробити доробки під потреби бізнесу та довести до ладу відображення даних, які прилітають з обміном.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Веб-программированиенет заявокЗакрыт3 года назад
Требуется талантливый PHP Backend разработчик для решения проблем в проекте на Magento 1.9 и планирования перехода на Magento 2. Оптимизация скорости загрузки и usability в сотрудничестве с front end разработчиками. Обязательно указывать опыт работы с Magento в заявке. Удаленная работа.Веб-программирование2 заявкиЗакрыт3 года назад
Требуется реализовать ajax форму для ACF front end, используя уже существующую форму. Необходимо обеспечить возможность изменения текста страницы через ajax. Есть готовая форма, ее нужно адаптировать. Ссылки для упрощения поиска предоставлены. Цены на выполнение задачи интересуют.Закрыт3 года назад
Ищется решение для автоматического копирования постов и историй из одного аккаунта Instagram в другой. Нужно разработать инструмент, который позволит минимизировать ручной труд и обеспечить автоматизацию процесса. Ожидается качественная реализация с учетом всех функциональных требований.Закрыт3 года назад
Требуется разработка скрипта для автоматического переноса товарных остатков с сайта поставщика на платформу Тильда. Скрипт должен обеспечивать корректную передачу данных и обновление остатков в реальном времени.Веб-программирование1 заявкаЗакрыт3 года назад
Необходимо восстановить работоспособность трех неработающих сайтов на самописной CMS после переноса на другой сервер. Имеется дистрибутив с файлами установки и работающие сайты для анализа. Требуется наладить воспроизведение и скачивание файлов. Стоимость работы - договорная.Веб-программированиенет заявокЗакрыт3 года назад
Требуется разработка чат-бота для автоматизации выкупов товаров с Wildberries. Бот должен выполнять покупки по заданным ключевым запросам, привязывать карту и выбирать пункт выдачи. Также необходимо реализовать возможность оставлять отзывы о товарах. Пример: выкуп товара 7 раз за 7 дней на указанном ПВЗ в Москве.Веб-программирование1 заявкаЗакрыт3 года назад
Требуется Django разработчик для завершения текущего проекта. Необходим опыт в веб-программировании и умение работать с существующим кодом. Подробности обсуждаются с подходящими кандидатами.Веб-программирование10 заявокЗакрыт3 года назад
Ищется разработчик для создания Telegram-бота с использованием нашего API. Необходимо выстроить логику бота с системой вопросов/ответов, генерацией ссылок и инфографики, а также разработать админ панель и систему регистрации пользователей. Требуется опыт без использования конструкторов и наличие успешных кейсов.Закрыт3 года назад
Необходимо разработать программный продукт, который будет автоматизировать процесс регистрации на сайте visa.vfsglobal.com в среду. Учитывайте ограничения Cloudflare и используйте прокси для обхода блокировок. Программный продукт должен обеспечивать возможность записи на свободные даты, учитывая непредсказуемое время ожидания в очереди.Закрыт3 года назад