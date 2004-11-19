Требуется разработать программное обеспечение для интернет-магазина на основе существующего дизайна. Необходимо реализовать функционал и обеспечить интеграцию с платежными системами и базами данных. Ожидается опыт в веб-программировании и знание современных технологий.
Дороботать сайт связать дизайн с рнр
срочно дороботать сайт связать дизайн с рнр
некоторые элементы устанрвлены и уже рабочие
просьба в своих данных попишите нрмер аськи чтоб можно было связаться с вами
Заявки фрилансеров
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