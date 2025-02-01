Разработать скрипт, который будет в реальном времени отслеживать посты в Facebook и проверять их на наличие заданных ключевых слов. Необходимо уведомление на почту или в Telegram при появлении постов с интересующими словами. Требуется возможность указания групп как закрытых, так и открытых.
Дороботки фронт и на сайтах с Вордпресс
Ищем человека, кто бы мог помочь внести правки по сайтам.
Есть несколько фронт правок несложных и правки на сайтах с Вордпресс.
В своей заявке, укажите пожалуйста стек ваших языков.
Работу можно начать сразу, как договоримся по цене.
Все правки по ТЗ. Вносим быстро и последовательно.
Заявки фрилансеров
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