Дороботки фронт и на сайтах с Вордпресс

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт11 заявок334 просмотра

Ищем человека, кто бы мог помочь внести правки по сайтам.
Есть несколько фронт правок несложных и правки на сайтах с Вордпресс.
В своей заявке, укажите пожалуйста стек ваших языков.
Работу можно начать сразу, как договоримся по цене.
Все правки по ТЗ. Вносим быстро и последовательно.

WordPressДоработка сайтов
3 месяца назад
webslv1
Сергей 
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Заявки фрилансеров

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