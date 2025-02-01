Ищем человека, кто бы мог помочь внести правки по сайтам.

Есть несколько фронт правок несложных и правки на сайтах с Вордпресс.

В своей заявке, укажите пожалуйста стек ваших языков.

Работу можно начать сразу, как договоримся по цене.

Все правки по ТЗ. Вносим быстро и последовательно.