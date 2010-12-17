Доска объявлений (авто-мото тематика)

Необходимо разработать "с нуля" или предложить готовое решение с доработкой.

У объявления около 30 параметров (марка, модель, цена, доп. описание...) + десяток фотографии.

Продавец регистрируется, добавляет объявления. Модератор одобряет.

У продавца может быть несколько объявлений - при нажатии его логин должны выводиться контакты и все предложения продавца.

Со стороны покупателя необходим расширенный поиск по маркам, моделям и т.п.

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Прошу описать предложение: показать похожую работу или ссылку на движок, на котором планируете реализовать данный функционал. Указывайте цену и срок выполнения.

Просто "цена, срок" без обоснования не рассматриваю. Не теряйте своё и моё время.