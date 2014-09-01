Drupal - поправить сайт на этой чудной системе

Итак, есть большой сайт, которые требует правок программиста с правильными руками. Надо будет побороть дубли страниц, автоматизировать построение sitemap.xml, добавить теги description, ну и мелкие правки.

Интересуют в первую очередь люди с опытом работы, настоящие друпальщики :-)