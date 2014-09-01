Drupal - поправить сайт на этой чудной системе

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен7 заявок225 просмотров

Итак, есть большой сайт, которые требует правок программиста с правильными руками. Надо будет побороть дубли страниц, автоматизировать построение sitemap.xml, добавить теги description, ну и мелкие правки.

Интересуют в первую очередь люди с опытом работы, настоящие друпальщики :-)

Drupal
11 лет назад
advisor
44 года
19 лет в сервисе
Был
22 дня назад

Выбранный исполнитель

dgastudio
Алексей 
43 года
17 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
11 лет назад
$60
1 день
Алексей знает свое дело. Сделано все быстро и качественно. Заказчик доволен, а это очень хорошо ) Рекомендую сотрудничать!
все в порядке, благодарю Вас

Заявки фрилансеров

dgastudio
Алексей 
43 года
17 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
11 лет назад