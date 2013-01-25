Drupal/Ubercart доработка фильтра каталога

1. Что есть:

Drupal 6 + Ubercart, порядка 300 товаров. Сайт двуязычный.

Все товары - есть тип материала Product.

Больше несколько тысяч товаров в магазине в принципе не планируется

Каталог сделан на uc_advanced_catalog версии 2.x (тот, который на Display Suite вместо Views)

Стоит модуль taxonomy redirect, который перебрасывает taxonomy/term/терм%20нейм на catalog/term-name

2. Чего-бы хотелось:

Фильтры к каждой группе товаров.

Группа товаров опреляется термином в словаре таксономии №2 "Каталог"

Термины фильтра зашиты в отдельный словарь Таксономии "Параметры" с одним уровнем вложенности.

То есть:

-Ширина

--меньше 60см

--60см

--70см

--80см и больше

-Материал

--Дерево

--Металл

--Комбинированный

-Дополнительное оборудование

--Наличие рукохода

--Гладиаторская сетка

3. Нужно сделать патч к uc_advanced_catalog

- В uc_advanced_catalog уже есть встроенная функция фильтрации по разным параметрам, в том числе и по терминам таксономии.

Но:

- пока она работает только выпадающим списком из терминов

Нужно сделать,

а) чтобы была возможность выбирать несколько параметров фильтра (чекбокс вместо выпадающего списка) и кнопка "Применить" (или оставить ajax запрос по onChange)

б) чтобы в списке чекбоксов отображались только термины второго уровня. А термины первого уровня - отображались заголовком группы чекбоксов

-----------------------

|---- ПАРАМЕТРЫ----

|==Ширина==|

| меньше 60см

| 60см

| 70см

| 80см и больше

|

|==Материал==

| Дерево

| Металл

| Комбинированный

|

-----------------------

в) чтобы в списке чекбоксов отображались только те термины, которые присутствуют в данной группе товаров определенной словарем таксономии Каталог