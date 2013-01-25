Drupal/Ubercart доработка фильтра каталога

додумать максимально простой способ покупателям оформлять заказы
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
1. Что есть:
Drupal 6 + Ubercart, порядка 300 товаров. Сайт двуязычный.
Все товары - есть тип материала Product.
Больше несколько тысяч товаров в магазине в принципе не планируется
Каталог сделан на uc_advanced_catalog версии 2.x (тот, который на Display Suite вместо Views)
Стоит модуль taxonomy redirect, который перебрасывает taxonomy/term/терм%20нейм на catalog/term-name
2. Чего-бы хотелось:
Фильтры к каждой группе товаров.
Группа товаров опреляется термином в словаре таксономии №2 "Каталог"
Термины фильтра зашиты в отдельный словарь Таксономии "Параметры" с одним уровнем вложенности.
То есть:
-Ширина
--меньше 60см
--60см
--70см
--80см и больше
-Материал
--Дерево
--Металл
--Комбинированный
-Дополнительное оборудование
--Наличие рукохода
--Гладиаторская сетка
3. Нужно сделать патч к uc_advanced_catalog
- В uc_advanced_catalog уже есть встроенная функция фильтрации по разным параметрам, в том числе и по терминам таксономии.
Но:
- пока она работает только выпадающим списком из терминов
Нужно сделать,
а) чтобы была возможность выбирать несколько параметров фильтра (чекбокс вместо выпадающего списка) и кнопка "Применить" (или оставить ajax запрос по onChange)
б) чтобы в списке чекбоксов отображались только термины второго уровня. А термины первого уровня - отображались заголовком группы чекбоксов
-----------------------
|---- ПАРАМЕТРЫ----
|==Ширина==|
| меньше 60см
| 60см
| 70см
| 80см и больше
|
|==Материал==
| Дерево
| Металл
| Комбинированный
|
-----------------------
в) чтобы в списке чекбоксов отображались только те термины, которые присутствуют в данной группе товаров определенной словарем таксономии Каталог
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