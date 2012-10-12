Движок DLE. Рейтинг новости через комментарии.

Движок DLE. Требуется сделать оценку новостей через добавление комментариев:

1. Добавить к комментариям выпадающий список с параметрами:

- Параметр по умолчанию "-" тире;

- 10-ть параметров - цифры от 1 до 10.

2. Сделать проверку на выбор параметра. Если параметр тире "-", выводиться системное сообщение "Нужно выставить оценку новости".

3. Сделать вывод оценки к каждому комментарию тегом.

4. На основе всех оценок к новости, выставленных в комментариях, подсчитать среднее значение и сделать вывод полученного числа тегом в полную новость. Значение округлить до десятых (Пример: Оценка 6.2)

5. Если не добавлено ни одного комментария, следовательно нет оценок, на месте тега со средним значением выводиться цифра "0".

6. Все значения сохранять в БД.

7. В результате работы вы должны мне отправить только изменённые файлы, файл с sql запросом для обновления БД и названия новых тегов.

В заявке к проекту прошу вас указать цену и примерный срок выполнения задания.