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Движок DLE. Рейтинг новости через комментарии.
Движок DLE. Требуется сделать оценку новостей через добавление комментариев:
1. Добавить к комментариям выпадающий список с параметрами:
- Параметр по умолчанию "-" тире;
- 10-ть параметров - цифры от 1 до 10.
2. Сделать проверку на выбор параметра. Если параметр тире "-", выводиться системное сообщение "Нужно выставить оценку новости".
3. Сделать вывод оценки к каждому комментарию тегом.
4. На основе всех оценок к новости, выставленных в комментариях, подсчитать среднее значение и сделать вывод полученного числа тегом в полную новость. Значение округлить до десятых (Пример: Оценка 6.2)
5. Если не добавлено ни одного комментария, следовательно нет оценок, на месте тега со средним значением выводиться цифра "0".
6. Все значения сохранять в БД.
7. В результате работы вы должны мне отправить только изменённые файлы, файл с sql запросом для обновления БД и названия новых тегов.
В заявке к проекту прошу вас указать цену и примерный срок выполнения задания.
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