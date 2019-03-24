Движок сайта-каталога игр на Yii2 (вёрстка готова)

Нужно сделать движок сайта-каталога приложений на Yii2. Вёрстка уже готова. Структуру и функционал страниц см. на скриншотах и в ТЗ. Нужно сделать типы страниц, которые указаны в структуре. Помимо этого, нужно написать админку для

добавления/редактирования приложений.

Сообщите пожалуйста сроки, стоимость работы и примеры вашего кода (это может быть ваш репозиторий на bitbucket, github и пр. или вы можете скинуть примеры кода в сообщения). В качестве примера кода хотелось бы увидеть как вы оформляете модели, контроллеры, представления, а также на структуру ваших проектов.

ТЗ и скриншоты: https://yadi.sk/d/Cfxj9vFcT82v-Q